PSG : La crise s’installe, Luis Enrique déjà en danger ?

Luis Enrique se retrouve sous une forte pression à la veille du choc AS Monaco-PSG en Ligue des champions. L’entraîneur parisien devra redresser son équipe sous peine de voir sa situation basculer.

PSG : Luis Enrique joue gros face à l’AS Monaco

Le Paris Saint-Germain navigue en eaux troubles. Après sa démonstration de force face à l’OM (5-0), le champion d’Europe en titre est tombé de haut ce week-end. Les Parisiens ont sombré à Rennes (3-1). En plus de son élimination précoce en Coupe de France, ce revers a laissé des traces dans le vestiaire où la sortie musclée d’Ousmane Dembélé a enflammé les débats.

Le PSG devra vite se ressaisir ce mardi face à l’AS Monaco en barrage aller de Ligue des champions. Et avant ce déplacement en Principauté, tous les regards se tournent vers Luis Enrique. Le constat est clair : son équipe affiche un visage inquiétant. Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG, estime qu’une forme de suffisance offensive empêche Paris de tuer ses matchs.

Cette « nonchalance » chronique dans le dernier geste est devenue un handicap que Luis Enrique doit corriger de toute urgence. « C’est dans ces moments-là que toute la science et le talent du coach doivent se mettre en action », a-t-il déclaré au journal Le Parisien.

Le spectre d’une saison blanche sur Paris

Le choc AS Monaco-PSG s’apparente à un tournant de la saison. Une contre-performance sur le Rocher pourrait plonger Luis Enrique et son équipe dans une crise profonde. Le spectre d’une saison blanche commence à planer sur la capitale. Surtout que Paris a perdu la première place du Championnat au profit du RC Lens.

Le crédit de Luis Enrique auprès des supporters reste solide. Mais une élimination précoce en C1 fragiliserait inévitablement sa position. Le technicien espagnol droit transformer ce groupe intermittent en une machine de guerre régulière. L’heure n’est plus aux expérimentations, mais aux résultats immédiats.

