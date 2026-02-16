OL : Ligue 1, Lyon se mêle à la lutte pour le titre

Installé désormais sur le podium de la Ligue 1, l’OL peut rêver du titre de champion, surtout que l’écart avec le leader et son dauphin s’est réduit ces dernières semaines.

L’OL s’offre Nice et conforte sa place sur le podium

L’OL enchaîne les victoires en Ligue 1. Vainqueur du match contre l’OGC Nice (2-0), dimanche, en clôture de la 22e journée du championnat, l’équipe de Paulo Fonseca a signé un 7e succès consécutif en championnat, confortant ainsi sa 3e place sur le podium.

Elle a maintenant 5 points d’avance sur l’OM (4e). Lyon regarde donc désormais vers le haut du classement. Il a le PSG, relégué à la deuxième place à la suite de sa défaite à Rennes (3-1), dans le viseur.

L’Olympique Lyonnais peut-il viser le titre de champion ?

Les Lyonnais ont certes encore 6 points de moins que les Parisiens, et 7 de retard sur le nouveau leader le RC Lens, mais ils peuvent rêver de finir plus haut sur le podium.

En effet, l’OL peut se fixer un nouvel objectif en plein sprint final de la saison. Les Gones peuvent viser le titre de champion. S’ils poursuivent sur leur lancée actuelle, en enchaînant les victoires, le coup est jouable.

Deux confrontations directes décisives pour Lyon !

Premièrement, parce qu’il reste encore 12 journées à disputer, donc 36 points en jeu. Et deuxièmement, parce que Lyon a deux confrontations directes décisives avec Paris et Lens.

À voir

PSG : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco

Lisez aussi : Mercato OL : Une recrue hivernale en grand danger à Lyon

La première est programmée le 19 avril, lors de la 30e journée. Quant à la deuxième, elle pourrait être cruciale, si lyonnais et lensois sont au coude avant cette rencontre, prévue à Lyon le samedi 16 mai, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1.

Les jeux restent donc ouverts pour l’équipe de l’Olympique Lyonnais et les prétendants au titre.

Classement du Top 5 de la Ligue 1 :

1er-RC Lens 52 points +25

2e-PSG 51 points +30

3e-OL 45 points +16

4e-OM 40 points +19

5e-LOSC 34 points +4

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Une offre XXL arrive pour un buteur

À voir

Mercato OM : Beye oublié, un nouveau coach arrive

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

OL : Fonseca reçoit 4 pépites en renfort grâce à Louis-Jean