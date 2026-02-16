Monaco-PSG : C’est confirmé, Luis Enrique avec deux renforts

Les voyants ne sont pas au vert pour le PSG et Luis Enrique. L’entraîneur parisien pourra cependant compter sur deux renforts ce mardi soir face à l’AS Monaco, en barrages aller de la Ligue des champions.

PSG : Luis Enrique récupère Ousmane Dembélé et Joao Neves face à Monaco

Un an après avoir dompté Brest, le Paris Saint-Germain se retrouve face à un autre club tricolore en barrage de Ligue des champions. Ce mardi, c’est l’AS Monaco qui se dresse sur le chemin des champions d’Europe. Ce duel au Stade Louis II a des allures de revanche pour les Parisiens.

Les troupes de Luis Enrique avaient été battu sur le Rocher en novembre dernier. L’entraîneur du PSG tentera donc de se rattraper sur la scène européenne. Il a d’ailleurs convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce choc. Le doute planait sur deux cadres de son équipe. Mais le technicien espagnol peut pousser un ouf soulagement.

À voir

ASSE :Lutte serrée avec Reims et Red Star, faux pas interdit

Lire aussi : PSG : La crise s’installe, Luis Enrique déjà en danger ?

Ousmane Dembélé et Joao Neves sont bien présents. Leur retour dans le groupe apporte une sérénité avant ce choc contre l’AS Monaco. L’autre surprise concerne Dro Fernandez. Le milieu de 18 ans, arrivé du FC Barcelone cet hiver, sera de la partie. En revanche, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou sont toujours à l’infirmerie. Le PSG débarque donc en Principauté avec de sérieux arguments.

Lire la suite sur le PSG :

PSG : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco

Mercato PSG : Dembélé, le scénario catastrophe se profile

À voir

Alerte OM : De Zerbi prêt à emporter Greenwood avec lui ?

PSG : L’UEFA annonce une bonne nouvelle avant Monaco