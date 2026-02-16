ASSE : Staff technique, ce qui a changé avec Montanier

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier est arrivé avec un seul adjoint. Mais il a su réaménager le staff technique en interne, afin de le rendre plus efficace.

ASSE : Montanier s’appuie sur le duo Lièvre -Ilan

L’ASSE a choisi Philippe Montanier pour terminer la saison, à la suite du limogeage d’Eirik Horneland. Son unique mission est de faire remonter le club stéphanois en Ligue 1, à l’issue de la saison. Il est accompagné dans le Forez par Stéphane Lièvre, son assistant à Toulouse FC (en 2021-2023).

Ilan Araujo, une ancienne gloire du club, est également un adjoint du nouveau coach des Verts, comme indiqué sur la feuille du match AS Saint-Etienne – Montpellier.

Nouveau staff technique : Un premier aménagement qui fait toute la différence

Philippe Montanier et son équipe ont enregistré deux victoires en deux matchs. À l’issue de la victoire à Guingamp, il a levé le voile sur la touche apportée au sein du staff technique de l’ASSE. « Le premier aménagement qu’il y a eu, c’est qu’Ilan gère tout l’aspect offensif et c’est Stéphane (Lièvre) qui gère celui défensif », a-t-il indiqué.

« Je profite aussi de toutes les compétences de la cellule de performance, de l’analyse vidéo. J’implique tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer en équipe donc moi aussi, je dois le faire, forcément », a-t-il expliqué ensuite.

Montanier : « J’aime bien déléguer, j’ai confiance en mes adjoints »

Le technicien français Français de 61 ans est, en effet, resté fidèle à ses principes de travail.

« J’aime bien déléguer, c’est ce qui me plaît dans ce travail aussi. Je demande à mes joueurs de jouer en équipe, donc je dois aussi le faire. J’ai beaucoup de confiance en mes adjoints, je suis plutôt un chef d’orchestre, mais je ne joue pas de chaque instrument », avait-il confié à ICI Saint-Étienne Loire, lors de son arrivée.

