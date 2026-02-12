Mercato OL : Louis-Jean annonce la couleur avec plus de 30M€

L’OL se prépare à faire des ventes pendant le mercato d’été prochain, après les nombreuses arrivées en 2025 et cet hiver.

Mercato : L’OL a été actif sur le marché cette saison

L’OL a recruté plusieurs joueurs pendant le mercato d’été, malgré ses difficultés financières. De Ruben Kluivert à Pavel Sulc, en passant par Tyler Morton, Dominik Greif, Afonso Moreira, Adam Karabec, Rachid Ghezzal ou encore Hans Hateboer (prêté par Rennes).

Lisez aussi : OL : Excellente nouvelle pour Endrick et Lyon !

À voir

Stade Rennais : C’est signé, Franck Haise débarque au SRFC

Cet hiver, le club a procédé à des réajustements, afin de compenser les absences de Malick Fofana, Ernest Nuamah, Orel Mangala (blessés). Endrick, Noah Nartey, Roman Yaremchuk et Noham Kamara sont arrivés en renfort, tandis que Martin Satriano est parti à Getafe.

OL : Louis-Jean confirme « des objectifs de ventes » cet été

À quatre mois du prochain mercato estival, l’Olympique Lyonnais a déjà une idée claire sur le marché. Il a l’intention de faire quelques ventes, comme annoncé par Matthieu Louis-Jean sur RMC.

« Nous ne sommes pas complètement guéris. Michael Gerlinger (le directeur général) pourra vous parler des finances plus que moi, mais oui, je pense qu’il y aura des objectifs de ventes », a-t-il déclaré. Néanmoins, le directeur technique de l’OL a pris soin de préciser : « ils (les transferts, ndlr) seront ciblées. Ce sera à nous de faire l’arbitrage ».

OL : Plus de 30 M€ de transferts annoncés

Alors que le transfert de Tyler Morton en Premier League, l’été prochain, alimente la rumeur, le dirigeant de Lyon n’avancer pas de noms. Mais il a lâché un chiffre important ! « Je ne peux pas vous dire le montant exact », a-t-il répondu, avant d’annoncer la couleur avec une somme « de 30 millions d’euros, peut-être un peu plus ».

Notons que Newcastle United, Nottingham Forest et Crystal Palace convoitent le milieu défensif anglais, recruté par l’Olympique Lyonnais à Liverpool à 10 millions d’euros, hors bonus, en aout 2025.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Deux excellentes nouvelles à Lyon avant l’OGC Nice

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Benatia vers un retour en Italie !

OL Mercato : 1 M€ grâce à Benzema, Kang n’en sait rien !

Mercato OL : Lyon prend une grosse décision pour Tolisso