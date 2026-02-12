Stade Rennais : C’est signé, Franck Haise débarque au SRFC

La succession de Habib Beye est désormais réglée au Stade Rennais. Les dirigeants bretons se sont accordés avec Franck Haise pour prendre les rênes de l’équipe.

Mercato : Accord entre Franck Haise et le Stade Rennais scellé !

Le Stade Rennais ne laisse plus place au doute. Les dirigeants bretons étaient à la recherche d’un nouvel entraîneur pour succéder à Habib Beye. Ce dernier a été mis à l’écart suite à une série de quatre défaites consécutives. Le dernier revers à Lens (3-1) a été la goutte de trop.

Pour le remplacer, un nom revenait avec insistance à Rennes : celui de Franck Haise. Le technicien normand coche toutes les cases. Il est libre depuis son départ de l’OGC Nice cet hiver. Et il connait bien la maison rennaise, où il a officié pendant six ans.

Les négociations entre les deux parties se sont naturellement accélérées. Et elles ont abouti à un accord de principe. L’Equipe le confirme, Franck Haise a donné son feu vert pour un contrat de 18 mois à Rennes. L’officialisation de sa nomination ne saurait tarder.

Des retrouvailles tant attendues à Rennes

Franck Haise va faire son retour au bercail. Son lien fort avec le SRFC et son expérience du haut niveau seront des atouts précieux pour relancer un vestiaire en manque de confiance. L’homme de 54 ans retrouvera d’ailleurs au Stade Rennais des visages qu’il connait bien, tel que le président Arnaud Pouille.

Les deux hommes avaient collaboré lors de son passage au RC Lens. Il retrouvera aussi Brice Samba et Przemyslaw Frankowski qu’il a eu sous ordres chez les Sang et Or. Franck Haise n’arrive donc pas en terres inconnues.

