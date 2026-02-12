ASSE : Le Cardinal, des étoiles dans les yeux à Saint-Etienne

Arrivé à l’ASSE cet hiver, Julien Le Cardinal sait là où il a mis les pieds. Il avoue avoir été emballé par le projet stéphanois, et surtout le statut du club.

ASSE : Le Cardinal, buteur dès sa première sous le maillot des Verts

Julien Le Cardinal est arrivé en renfort à l’ASSE, le dernier jour du mercato d’hiver. Il a quitté le Stade Brestois et la Ligue 1 pour se relancer en Ligue 2. Le défenseur central était en difficulté avec l’équipe d’Eric Roy. Il n’avait fait que 5 apparitions en 20 journées de championnat.

Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2028. Titulaire dès son premier match, l’arrière de 28 ans a été décisif. Il a offert la victoire à l’AS Saint-Etienne contre le Montpellier HSC, samedi dernier au stade Geoffroy-Guichard, en inscrivant l’unique but, d’une reprise de volée du pied gauche.

Saint-Etienne : Julien Le Cardinal a rejoint « un club à part »

Avant sa deuxième apparition sous le maillot vert, contre l’EA Guingamp samedi (19h), Julien Le Cardinal est revenu sur sa signature dans le Forez. Il a déclaré avoir été séduit par le projet de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien propriétaire du club stéphanois : « J’ai signé à l’ASSE pour le projet qui est intéressant ».

En marge du projet, le défenseur français est heureux de défendre les couleurs d’un club historique et célèbre. « Je n’étais pas né à la grande époque, mais Saint-Étienne, c’est Saint-Étienne. Que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1, l’ASSE est un club à part », a souligné la nouvelle recrue des Verts.

