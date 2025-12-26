Coup de folie à l’ASSE : Un international français approche

La direction de l’ASSE cache bien son jeu. Alors qu’un calme plat est annoncé pour ce mercato d’hiver, les Verts tenteraient en coulisse de recruter un grand nom. Tiémoué Bakayoko est visé.

Mercato : Tiémoué Bakayoko se rapproche de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne pourrait créer la surprise durant ce mercato hivernal en recrutant un joueur de classe mondiale. Le site Peuple Vert explique en effet que les dirigeants de l’ASSE étudient la possibilité de recruter Tiémoué Bakayoko. Cette piste est loin d’être anodine pour les Verts.

L’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco cherche actuellement un nouveau challenge pour relancer sa carrière devenue sinueuse. Ses passages à Chelsea et l’AC Milan n’ont été un succès. Et il n’est pas vraiment parvenu à se relancer à Lorient et au PAOK Salonique.

Malgré tout ceci, l’ASSE perçoit en Tiémoué Bakayoko une expérience du très haut niveau qui manque cruellement à son groupe. De plus, l’international français est libre de tout contrat. Cela signifie que les dirigeants stéphanois pourraient le recruter gratuitement cet hiver.

Il impatient de relever un nouveau défi

Notons que Tiémoué Bakayoko est sans club depuis plus d’un. Sa dernière apparition officielle remonte à novembre 2024. Il travaille d’arrache pour trouver un nouveau club. Le joueur de 31 ans se dit prêt à retrouver les terrains dès janvier. « J’ai hâte de relever un nouveau challenge », confiait-il à L’Equipe.

Sa venue représenterait un pari sur le moyen terme pour l’ASSE. Ses qualités athlétiques et son impact physique devraient renforcer l’entrejeu d’Eirik Horneland .Mais son manque de compétition laisse planer le doute sur son état de forme. Faut-il prendre le risque de relancer un international français en fin de carrière ? Ou privilégier des recrues plus compétitives d’entrée de jeu ? La direction de l’ASSE devra vite trancher.

