Mercato ASSE : Accord conclu, une pépite va signer !

Une semaine avant l’ouverture du mercato, l’ASSE réussit un joli coup en interne. Son jeune milieu de terrain Paul Eymard va prolonger son contrat.

Mercato : Paul Eymard déterminé à rester à l’ASSE

Le mercato hivernal commence à s’emballer du côté de l’AS Saint-Etienne. Les dirigeants stéphanois n’ont pas vraiment prévu de bouleverser leur équipe cet hiver. Ils misent plutôt sur la stabilité et la promotion de jeunes talents. Parmi eux figurent notamment Paul Eymard.

Le milieu de terrain de 17 ans est considéré comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2008. Il va même franchir un nouveau pallier à l’ASSE. Même si son parcours n’a pas été de tout repos. Paul Eymard avait été écarté du groupe d’Eirik Horneland et de la réserve en début de saison suite à des négociations contractuelles tendues.

Il a cependant fait preuve d’une patience exemplaire à l’ASSE. Malgré les convoitises de l’Inter Milan ou encore du RB Leipzig, le jeune joueur a privilégié son club formateur. Ce choix a porté ses fruits puisque les deux parties ont finalement trouvé un terrain d’entente.

Annonce prévue le 5 janvier 2026

Le site Peuple Vert le confirme, Paul Eymard signera son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne le 5 janvier 2026, jour de ses 18 ans. L’officialisation de sa signature est donc est imminente. L’entraîneur Eirik Horneland l’a déjà réintégré progressivement à l’entraînement.

Il pourra compter sur ce renfort bienvenu pour la seconde moitié de saison. L’international U18 français apportera une solution technique précieuse dans l’entrejeu des Verts. La direction de l’ASSE a visiblement réussi à sécuriser son jeune talent. Même si les dossiers Djylian N’Guessan et Luan Gadegbeku s’avèrent plus compliqués.

