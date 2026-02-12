OM : Benatia rend sa démission, panique totale à Marseille

Medhi Benatia a secoué l’OM en proposant sa démission après le départ de Roberto De Zerbi, de quoi plonger le club dans une atmosphère électrique. Pablo Longoria, tel un pompier aguerri, a immédiatement repris la main pour stabiliser un navire en pleine tempête.

OM : Benatia a fait trembler le centre Robert Louis-Dreyfus

Mercredi, la Commanderie a vécu des heures inhabituelles. Alors que les adjoints de Roberto De Zerbi venaient vider leurs casiers, une onde de choc a traversé les couloirs du centre Robert Louis-Dreyfus. L’échec de l’Italien, pourtant soutenu à bout de bras par le directeur du football, Medhi Benatia, a laissé des traces profondes. L’ancien international marocain a décidé de frapper un grand coup : proposer sa démission. Une décision rare, révélatrice d’un homme fidèle à ses principes et prêt à assumer ses responsabilités.

Selon RMC Sport, dès l’officialisation du départ de RDZ, Benatia a contacté Pablo Longoria et Frank McCourt depuis les États-Unis. Son message était clair : il ne laisserait pas le coach seul porter le chapeau du marasme actuel. Un acte qui en dit long sur son sens de la solidarité et sur son attachement au projet olympien.

Longoria reprend la main, le vestiaire sous tension

Face à ce geste, Pablo Longoria n’a pas tremblé. Pas question de perdre le patron sportif en pleine crise. Mercredi, devant un vestiaire médusé, Benatia a pris la parole pour mettre les choses au clair : « Le coach n’est plus là, il a assumé. Moi je suis prêt aussi à prendre mes responsabilités et à quitter le club. Si les règles sont trop dures, je peux partir et je vous laisse tranquille. Sinon on tourne la page et on avance ensemble ».

Ce discours, direct et sans concession, a marqué les joueurs. Certains cadres ont immédiatement témoigné leur soutien, mais l’ambiance reste lourde. Longoria a repris la main et envoie un signal fort : le club ne peut avancer que si l’exigence est partagée. Benatia reste à Marseille, mais le message est clair : il ne s’accrochera pas à son siège si l’adhésion collective fait défaut.

