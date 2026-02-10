Mercato OM : Roberto De Zerbi annonce sa décision

Ça chauffe à Marseille après la défaite face au PSG. Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi est prêt à quitter le navire.

Mercato OM : Roberto De Zerbi prêt à partir, même sans indemnités

Ça sent mauvais pour le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi suite aux mauvais résultats de l’équipe ces dernières semaines. Les Olympiens n’ont plus la gnaque et lâchent assez de points.

Après la lourde défaite à Paris, la tension monte d’un cran à Marseille. La pression est maximale et l’avenir de Roberto De Zerbi est incertain. Le coach marseillais est désormais sur un siège éjectable. Selon La Provence, aucun choix définitif n’a encore été acté par la direction. RMC indique que l’Italien pourrait quitter le navire dans les prochains jours.

Lié à l’OM jusqu’en 2027, Roberto De Zerbi représenterait normalement un coût très élevé en cas de rupture anticipée. Un élément qui, jusqu’ici, semblait le protéger. Mais selon RMC, l’Italien, usé par le contexte et les tensions répétées, serait prêt à renoncer à ses 16 mois de contrat restants, à condition que ses adjoints soient intégralement payés. L’argent ne serait donc plus un obstacle.

Le vestiaire marseillais est fracturé. Certains joueurs soutiennent encore leur entraîneur, tandis que d’autres veulent son limogeage. De Zerbi, de son côté, apparaîtrait de plus en plus isolé, voire démoralisé par les performances de son équipe.

