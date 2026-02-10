Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur en Premier League

Le PSG se lance dans la bataille pour un milieu de terrain en Premier League en vue du prochain mercato estival. Brighton fixe un tarif XXL.

Mercato PSG : Luis Campos vise un milieu camerounais

Le PSG ne se repose pas sur ses lauriers. Luis Campos s’active déjà pour renforcer le milieu de terrain parisien et aurait jeté son dévolu sur Carlos Baleba, le phénomène de Brighton. Mais le dossier s’annonce extrêmement concurrentiel et coûteux.

Selon Team Talk, Paris a intensifié son intérêt pour le Lion Indomptable. Mais le milieu camerounais de 22 ans est très convoité : Chelsea est également sur le coup, tout comme Manchester United, Liverpool et même le Bayern Munich. Depuis plusieurs mois, l’avenir de l’ancien Lillois semble être scellé, avec un départ envisagé à l’été 2026.

Toujours d’après le média britannique, Baleba envisage de rejoindre un club du très haut niveau européen. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2028, la forte pression exercée par des clubs aux moyens colossaux pourrait précipiter son transfert. Une situation idéale pour Brighton, qui attend une offre XXL.

À voir

FC Nantes : Bonne nouvelle confirmée avant l’AS Monaco

Lire aussi : Mercato PSG : Un crack veut quitter le navire

Recruté à Lille pour 27 M€, Carlos Baleba pourrait rapporter gros aux Seagulls. Team Talk avance que le club anglais réclamerait entre 91 et 114 M€ pour libérer son milieu de terrain, devenu un élément clé de son effectif.

Le Paris Saint-Germain et Chelsea seraient les deux clubs les mieux placés pour accueillir le Camerounais. À Paris, son arrivée renforcerait la concurrence dans l’entrejeu, face à Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou Kang-in Lee, tandis que João Neves et surtout Vitinha semblent, eux, intouchables.

Lire la suite sur le PSG

PSG-OM : Une première annonce tombe après le scandale des tifos

À voir

OM : L’avenir de De Zerbi suspendu à une indemnité XXL

Mercato PSG : 60M€ ! Campos à l’affût du nouveau Drogba

Mercato PSG : C’est confirmé, un attaquant attendu à Paris