PSG-OM : Une première annonce tombe après le scandale des tifos

La démonstration sportive du PSG face à l’OM, lors du Classique de Ligue 1, a laissé place à une polémique extra-sportive. Entre débordements en tribunes et provocations numériques, le choc continue de faire parler bien au-delà du terrain.

Le PSG convoqué par la commission de discipline après l’OM

Sur la pelouse du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a livré une partition quasi parfaite. Cinq buts, un Ousmane Dembélé inspiré, un Olympique de Marseille dépassé : le Classique a viré à la correction, presque cruelle, pour les Phocéens. Mais pendant que les filets tremblaient, les tribunes, elles, franchissaient la ligne rouge.

Plusieurs tifos et chants jugés insultants ont été relevés, relançant l’éternel débat sur les débordements lors des matches à haute tension. Une victoire éclatante, certes, mais dont l’écho pourrait être assombri par les instances. Selon Le Parisien, le PSG sera convoqué devant la commission de discipline de la LFP le 18 février.

Une première annonce lourde de conséquences potentielles, tant l’arsenal disciplinaire est large, de l’amende symbolique à des sanctions sportives plus sévères. Dans les couloirs du club, on croise déjà les doigts. Car si Paris a l’habitude de dominer l’OM sur le terrain, il sait aussi combien les dossiers disciplinaires peuvent laisser des traces durables sur une saison.

Le Paris SG torpille encore Marseille

Sur les réseaux sociaux, le PSG n’a pas résisté à la tentation de chambrer son rival historique. Pendant la rencontre, les messages ironiques se sont enchaînés, au rythme des buts, provoquant l’hilarité des supporters parisiens. Le lendemain, le community manager a remis une pièce dans la machine avec un nouveau troll devenu viral.

