OM : L’avenir de De Zerbi suspendu à une indemnité XXL

Roberto De Zerbi traverse une période compliquée sur le banc de l’OM. Mais derrière les critiques et les résultats décevants se cache un obstacle de taille : le coût exorbitant d’un éventuel licenciement.

OM : De Zerbi dans une situation délicate après le naufrage du Parc

La claque reçue face au PSG (0-5) dimanche dernier a ravivé les interrogations autour de Roberto De Zerbi. Les choix tactiques et les discours de l’Italien ne convainquent plus, et l’ombre d’un départ plane. Comme l’a rappelé Adil Rami sur Ligue 1+, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules du coach : joueurs et dirigeants sont également mis en cause dans la série de performances médiocres depuis le début de l’année 2026.

Lire aussi : OM : De Zerbi prêt à jeter l’éponge ? La grosse annonce

Pourtant, dans le football moderne, le coach est souvent le premier à trinquer. L’exemple d’Habib Beye, licencié de Rennes lundi, illustre parfaitement cette précarité. Malgré la désillusion marseillaise, certains joueurs comme Leonardo Balerdi continueront d’évoluer sur le terrain, alors que l’entraîneur pourrait, lui, voir son avenir remis en question.

Licencier De Zerbi ? Un luxe que l’OM peut-il se permettre ?

La possibilité d’un départ existe. De Zerbi a évoqué des discussions avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, tout en affirmant ne pas vouloir quitter le club. Mais la question financière reste un mur infranchissable : avec un salaire de 500 000 € par mois et un contrat jusqu’en juin 2027, un licenciement coûterait près de 8 M€ à l’OM, indemnités et salaires des adjoints inclus, comme l’a révélé L’Equipe.

À voir

PSG-OM : Une première annonce tombe après le scandale des tifos

Lire aussi : PSG-OM : La colère gronde, McCourt prêt à sanctionner ?

Frank McCourt, propriétaire du club, a déjà fait savoir qu’il n’avait aucune envie de dépenser une telle somme en pleine saison, indique RMC. Cette donnée financière joue clairement en faveur de De Zerbi. Malgré les critiques, son maintien semble presque assuré tant que le club reste dans les objectifs saisonniers : top 4 de Ligue 1 et Coupe de France à portée de main.

L’OM toujours en course, De Zerbi peut respirer… pour l’instant

Malgré l’échec en Ligue des Champions, Marseille garde une position confortable en championnat et reste compétitif en Coupe de France. L’Italien peine à comprendre son équipe, mais son maintien pourrait être la décision la plus sage économiquement. Selon RMC, il serait même prêt à renoncer à 16 mois de salaire pour protéger ses adjoints.

Le verdict définitif dépendra des prochaines rencontres cruciales : Strasbourg, OL et le quart de finale de Coupe face à Toulouse. Si De Zerbi survit à ces échéances, son aventure à l’Olympique de Marseille pourrait se prolonger… au moins jusqu’à la fin de la saison.

Lire aussi sur l’OM :

OM : La décision surprise de De Zerbi qui fait polémique

À voir

FC Nantes : Bonne nouvelle confirmée avant l’AS Monaco

PSG-OM : Tension à Marseille, des joueurs pris pour cible

PSG-OM : Un ancien Marseillais fracasse Leonardo Balerdi