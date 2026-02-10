ASSE : Un nouveau patron prend déjà le contrôle du jeu

Pour sa première sous le maillot de l’ASSE, Julien Le Cardinal a imposé son autorité. Solide en défense et décisif en attaque, il semble déjà être le leader que les Verts attendaient.

ASSE : Le Cardinal, une première qui fait sensation à Saint-Etienne

Arrivé depuis seulement six jours en provenance de Brest, Julien Le Cardinal a immédiatement conquis le public de Geoffroy-Guichard. Titularisé dans l’axe de la défense stéphanoise, le joueur de 28 ans s’est montré intraitable dans les duels et calme dans ses relances, signant une performance qui a fait sensation face à Montpellier.

Malgré son impact immédiat, Le Cardinal garde les pieds sur terre : « Je ne dirais pas que c’est une soirée parfaite. Il a manqué certaines choses, surtout en première mi-temps. Je trouve qu’on a été un peu mieux en deuxième au niveau de l’intensité », a-t-il lâché. Une humilité qui tranche avec l’autorité dont il a fait preuve sur le terrain.

Un but qui fait vibrer le Chaudron

La 77e minute restera dans les mémoires : Le Cardinal inscrit le seul but de la rencontre, un plat du pied instinctif au second poteau qui fait exploser le Chaudron. « Je pense que Micka (Nadé) va la toucher, je ne m’attends pas trop à l’avoir. Elle arrive, je mets le plat du pied. Elle peut partir de l’autre côté du stade mais elle est bien rentrée ! », raconte-t-il, sourire aux lèvres.

🎥 Julien Le Cardinal vs. Montpellierpic.twitter.com/nI9vKZHBrf — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) February 8, 2026

Son adaptation rapide a été facilitée par sa complicité avec Mickaël Nadé : « Ça s’est bien passé. On communique beaucoup, c’est ce qui fait une bonne paire derrière. Plus on communique, plus c’est simple, plus on a les infos. » Une défense soudée et un duo qui inspire confiance pour la suite de la saison.

Une victoire qui relance les Verts

Au-delà de sa performance individuelle, Julien Le Cardinal insiste sur l’importance collective de ce succès : « Il n’y avait pas un problème de confiance. Les gars connaissent leurs qualités. On se pousse tous. On peut louper des choses, c’est vrai, mais ça va venir », relativise-t-il.

Avec 5 actions défensives réussies, 4 dégagements, 100% de duels gagnés et un but décisif, Le Cardinal a livré une copie digne d’un patron. Une première soirée à Geoffroy-Guichard qui pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère pour l’AS Saint-Etienne.

