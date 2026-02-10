FC Nantes : Bonne nouvelle confirmée avant l’AS Monaco

Les nouvelles sont plus ou moins bonnes pour le FC Nantes avant le choc face à l’AS Monaco en Ligue 1. Le coach nantais, Ahmed Kantari pourra compter sur Dehmaine Tabibou.

FC Nantes : Le verdict tombe pour Tabibou au FCN

C’est le ouf de soulagement pour le FC Nantes. Les Canaris ont perdu des points et des hommes lors du choc face à Lyon en Ligue 1. On craignait le pire pour Dehmaine Tabibou après sa sortie sur civière contre l’Olympique Lyonnais, mais le verdict est tombé : simple contusion.

L’international espoir s’en sort bien après le tacle virulent d’Endrick. Contrairement aux premières craintes du staff médical, le milieu de terrain nantais serait déjà sur pied. Il postule même pour une place dans le groupe qui affrontera l’AS Monaco ce vendredi. Un renfort de poids, si les tests à l’entraînement confirment son rétablissement, pour une équipe nantaise en quête urgente de points.

À voir

Mercato OL : Endrick parti pour rester à Lyon ? Fin du suspense

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita regrette déjà un départ cet hiver

Les Jaunes et Verts cherchent à sortir de la zone rouge. Ils sont actuellement 17e en championnat. Le technicien nantais, Ahmed Kantari a besoin de tous ses hommes pour réussir l’opération maintien. Face aux Monégasques, la tâche ne sera pas facile. Un nouveau revers va les plonger davantage dans la crise de résultats.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita tente un coup de maître en Ligue 1

Mercato : Il quitte le FC Nantes et règle ses comptes

À voir

PSG-OM : Une première annonce tombe après le scandale des tifos

Mercato FC Nantes : Kita traque un super crack marocain