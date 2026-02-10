Mercato OL : Une offre de 40 M€ sur la table de Kang

La direction de l’OL attend le jackpot pour l’un de ses cracks. La Premier League se tient prête à passer à l’attaque lors du prochain mercato estival.

Mercato OL : Lyon fixe un prix XXL pour Tyler Morton

La direction de l’OL ne regrette pas son pari estival. Recruté l’été dernier en provenance de Liverpool, Tyler Morton met tout le monde d’accord à Lyon. Il est devenu l’un des hommes forts du milieu lyonnais. Ses performances solides attirent l’attention de plusieurs cadors européens.

Porté par une dynamique très positive ces dernières semaines, l’OL peut nourrir de grandes ambitions. Paulo Fonseca s’appuie sur un collectif solide, mais aussi sur des individualités qui font la différence comme le milieu anglais. Parfaitement adapté au football français, Morton s’est installé comme un élément clé du système lyonnais.

À voir

OM : L’avenir de De Zerbi suspendu à une indemnité XXL

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le joueur de 23 ans est intouchable. Lyon n’est pas vendeur. Mais face à l’intérêt croissant autour de son profil, les Gones pourraient le céder dès l’été prochain. Selon Sports Boom, l’Olympique Lyonnais a d’ores et déjà fixé ses exigences : il faudra débourser entre 35 et 40 millions d’euros pour espérer recruter Tyler Morton. Une somme qui n’effraie pas plusieurs clubs de Premier League.

Lire aussi : Mercato OL : Le doute levé sur l’avenir de Tanner Tessmann

Chelsea, Newcastle, Tottenham, Aston Villa, Crystal Palace et Nottingham Forest suivraient de près l’international anglais. Newcastle serait même le plus déterminé à passer à l’offensive dans les mois à venir. Avec 29 matches disputés toutes compétitions confondues, deux buts et trois passes décisives, le natif de Wallasey a lancé sa carrière, après des années plus discrètes à Liverpool.

Lire la suite sur l’OL

Mercato OL : Endrick parti pour rester à Lyon ? Fin du suspense

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dégote un top joueur en Premier League

OL : Le secret de l’incroyable série de Lyon dévoilé

OL : Fonseca vole au secours d’Endrick, exclu à Nantes