Mercato OL : Endrick parti pour rester à Lyon ? Fin du suspense

L’OL savoure l’éclosion express d’Endrick, révélation du mercato hivernal, en Ligue 1. Mais alors que les rumeurs s’emballent autour d’un possible prolongement, le clan du Brésilien a décidé de parler sans détour. Entre fantasme lyonnais et réalité contractuelle, la vérité est tombée.

OL : Endrick, la pépite qui illumine l’hiver lyonnais

Arrivé sur la pointe des pieds, Endrick a rapidement changé de dimension. En six apparitions sous les ordres de Paulo Fonseca, le jeune international brésilien a déjà compilé cinq buts et une passe décisive, s’imposant comme l’arme offensive numéro un de l’OL. À 19 ans, son sens du but, sa puissance et son culot ont réveillé un Groupama Stadium en quête de héros.

Même son expulsion contre Nantes n’a pas terni l’impression générale. Lyon a gagné (1-0), et les dirigeants continuent de se féliciter d’un prêt devenu, sportivement, une bénédiction. Dans un mercato hivernal souvent pauvre en coups d’éclat, Endrick fait figure d’exception, voire de référence à l’échelle européenne.

L’intérêt grandissant… et les rumeurs persistantes

Ses performances n’ont pas tardé à dépasser les frontières hexagonales. Au Brésil, ESPN évoque un Paulo Fonseca séduit, au point d’avoir sondé le Real Madrid pour prolonger le prêt jusqu’en 2026/2027. En Espagne, certains médias assurent même que la Casa Blanca regretterait ce départ temporaire.

Pour Endrick, l’exil lyonnais ressemble à un choix gagnant. Plus de temps de jeu, plus de responsabilités, et une visibilité accrue à l’approche de la Coupe du monde 2026. Autant d’arguments qui nourrissent l’espoir des supporters lyonnais… avant le retour brutal à la réalité contractuelle.

La réponse cash de l’agent d’Endrick, fin des illusions pour Lyon

Interrogé par Win Win, Thiago Freitas, l’agent du joueur, a d’abord tenu à contextualiser la situation madrilène : « Endrick n’a joué que quelques minutes avec le Real Madrid car […] huit des dix meilleurs joueurs du monde sont au Real Madrid », citant notamment Vinícius, Mbappé, Bellingham ou Rodrygo. Et de rappeler qu’un jeune de 18 ans, blessé et absent plusieurs mois, ne peut s’imposer instantanément.

Puis est venue la clarification attendue : « Endrick a été prêté à Lyon pour six mois. La décision est déjà prise et Endrick reviendra au Real Madrid à la fin de la saison. » Sans option d’achat, sans ambiguïté. Sous contrat jusqu’en 2030, le Brésilien fera donc bien son retour à Madrid. Le message est passé. À Lyon, il ne reste plus qu’à en profiter.

