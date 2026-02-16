Mercato FC Nantes : Kita a trouvé son nouveau coach

Le FC Nantes se porte très mal cette saison. Le patron du club, Waldemar Kita aurait fixé un ultimatum au technicien du club, Ahmed Kantari.

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari bientôt viré ?

Plongé dans une situation de plus en plus alarmante en Ligue 1, le FC Nantes pourrait encore changer de visage sur son banc. Le nom de Patrick Vieira circule avec ces derniers jours pour tenter un improbable sauvetage.

Le nouveau revers contre les Monégasques complique l’opération maintien. Le succès de l’AJ Auxerre face au FC Metz a repoussé les Canaris à l’avant-dernière place. Les Auxerrois les dépassent de trois points. Le FC Nantes est tout proche de la descente en Ligue 2.

Déjà fragilisé après le limogeage de Luis Castro en décembre, son successeur Ahmed Kantari apparaît désormais en sursis. Le match à venir contre Le Havre AC ressemble à un tournant décisif, voire à une première finale pour le maintien.

En coulisses, le propriétaire Waldemar Kita aurait repris la main sur le dossier du coach. Selon plusieurs indiscrétions, il aurait rencontré à Paris l’agent influent Meïssa N’diaye, qui représente notamment Patrick Vieira. L’ancien champion du monde pourrait être tenté par le défi, même si reprendre une équipe en pleine dérive comporte un risque évident.

Une chose paraît certaine : l’avenir de Kantari se joue à très court terme. Un revers face au HAC pourrait précipiter une nouvelle secousse sur le banc nantais et rapprocher encore un peu plus le club d’une issue fatale.

