Malgré une situation financière fragile, l’OL continue de déjouer les pronostics sur le mercato. En coulisses, le travail de Michael Gerlinger impressionne, au point d’être comparé à Medhi Benatia, référence actuelle du mercato français.

Mercato OL : Gerlinger, l’architecte discret du renouveau lyonnais

À Lyon, les chiffres font grise mine mais les idées restent lumineuses. Patron du secteur sportif, Michael Gerlinger réussit là où beaucoup l’attendaient au tournant. Après un mercato estival salué, Lyon a frappé un grand coup en obtenant le prêt d’Endrick, joyau du Real Madrid. Une opération qui force le respect, tant le contexte économique des Gones semblait rédhibitoire. Sur le plateau de Génération After, Daniel Riolo n’a pas caché son étonnement :

« Moi la question c’est : Comment ils ont fait ? C’est un joueur international qui a très envie d’aller à la Coupe du monde. Un joueur du Real vient à Lyon, un club très mal en point l’été dernier, qui n’a quasiment plus d’argent dans les caisses. En soi, c’est déjà une information », a-t-il déclaré. Une phrase lourde de sens, tant elle souligne l’exploit.

L’Olympique Lyonnais tient son “Benatia”

Pour Riolo, la clé se trouve dans le réseau. Comme Medhi Benatia à l’OM, Michael Gerlinger s’appuie sur son passé pour ouvrir des portes que l’on croyait fermées à double tour. L’ancien cadre du Bayern Munich a conservé des contacts précieux, capables de faire basculer un dossier. Le journaliste poursuit sans détour :

« Il faut quand même savoir que dès la fin du mois d’août, Lyon était déjà sur le dossier du prêt d’Endrick. C’est un travail qui a pris pas mal de temps. » Puis il conclut avec un constat flatteur : « On a souvent dit ça de l’OM avec Medhi Benatia… C’est la même chose à l’OL avec un mec comme Michael Gerlinger. »

