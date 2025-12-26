OL : Endrick explose déjà un record historique à Lyon

À peine arrivé à l’OL, Endrick affole déjà les compteurs sans avoir disputé la moindre minute de jeu. Le phénomène brésilien de 19 ans offre à Lyon un record historique… et une promesse immense.

OL : Endrick, un record viral avant même le premier ballon

Endrick n’a pas encore foulé la pelouse du Groupama Stadium que son impact est déjà colossal. La vidéo annonçant son arrivée à l’Olympique Lyonnais, publiée le 23 décembre, a atteint 16,6 millions de vues sur Instagram. Un chiffre vertigineux, jamais atteint auparavant par le club rhodanien sur le réseau social.

Ce record symbolise l’aura intacte du prodige brésilien, pourtant en manque de temps de jeu au Real Madrid. À Lyon, le buzz précède le football, et l’OL savoure ce coup de projecteur mondial qui rappelle les grandes heures médiatiques du club, époque Juninho, Benzema ou Lisandro.

O Endrick foi o presente de Natal do Lyon e já bateu o PRIMEIRO RECORDE na França: o vídeo do anúncio da contratação foi o conteúdo MAIS VISTO no Instagram do clube francês, com mais de 16 MILHÕES DE VIEWS! 😱🎁🇧🇷#MFM pic.twitter.com/RDDrcHrMJT — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 26, 2025

Un prêt stratégique, gagnant-gagnant

Sur le terrain économique comme sportif, l’opération est habile. Prêté jusqu’à la fin de la saison pour un montant pouvant atteindre un million d’euros, Endrick arrive avec l’étiquette d’un crack mondial et le numéro 9 sur le dos. Une responsabilité lourde, mais assumée.

Pour l’OL, en quête d’un attaquant axial depuis les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, le Brésilien coche toutes les cases. Puissance, vitesse, instinct : Lyon mise sur l’étincelle pour rallumer la flamme offensive.

Une place de titulaire comme argument décisif

À Madrid, Endrick était condamné à patienter derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. À Lyon, Paulo Fonseca lui promet du temps de jeu, un cadre et une confiance immédiate. Un choix crucial pour un joueur de 19 ans déjà international brésilien (14 sélections, 3 buts).

Absent face à Monaco le 3 janvier, Endrick rejoindra le groupe dès le 29 décembre. À Lyon, l’histoire commence déjà fort. Reste à transformer le buzz en buts.

