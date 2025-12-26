Mercato : Un génie grec proche de signer au PSG pour 40M€ ?

En quête d’un ailier polyvalent pour la deuxième partie de saison, le PSG pourrait lancer l’offensive pour recruter un crack grec lors du mercato hivernal à venir. Explications.

Mercato : Le PSG à la lutte pour un talent de Genk

Le PSG va-t-il se laisser tenter par un gros talent de 18 ans identifié depuis de longs mois comme un futur crack par tous les clubs européens ? Dans sa logique de recrutement, le club de la capitale surveillerait de très près Konstantínos Karétsas. Le profil du milieu offensif de 18 ans plaît à Luis Enrique et sa forte progression depuis quelques années oblige les clubs à se renseigner.

Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le KRC Genk, le jeune international grec pourrait être l’un des principaux tubes du mercato de janvier, puisque l’AC Milan, l’AS Monaco, Manchester City, le Borussia Dortmund, Chelsea, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen étant également intéressés par son renfort.

Si le club belge aimerait bien le garder jusqu’à l’été prochain, un gros chèque pourrait bien faire changer la donne cet hiver. Et le Paris SG serait prêt à faire le nécessaire pour boucler le transfert de Konstantínos Karétsas en janvier.

Konstantínos Karétsas, prochaine pépite du Paris SG ?

Depuis quelques saisons, le PSG a opéré un véritable tournant en donnant plus de place à la jeunesse, qu’il s’agisse de ses propres joueurs formés au centre ou de jeunes recrues étrangères prometteuses. Dans ce contexte, l’arrivée éventuelle de Karetsas s’inscrirait parfaitement dans cette politique : un investissement à long terme sur un talent capable d’exploser à Paris.

Sa première partie de saison en Belgique a été remarquable, confirmant le potentiel que ses observateurs pressentaient déjà. Pour les dirigeants du KRC Genk, l’intérêt du PSG constitue une véritable aubaine. Conscient de la valeur montante de sa pépite, le club belge ambitionne de réaliser une grosse vente avec un montant minimum de 45 millions d’euros.

Le quotidien espagnol AS dévoile que le Real Madrid a fait le premier pas concernant le joueur, mais le Paris SG aurait déjà entamé des discussions avec la direction de Genk », rapporte le journal madrilène. Luis Campos aimerait rapidement boucler cette opération. Le conseiller sportif parisien aurait ainsi formulé une première offre de 40 millions d’euros pour recruter Konstantinos Karetsas cet hiver. Affaire à suivre…

