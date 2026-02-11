Ça chauffe à l’OM : Habib Beye tout proche d’un accord !

48 heures seulement après son départ de Rennes, Habib Beye est en passe de rebondir sur un nouveau banc de touche. La direction de l’OM a entamé les premières manœuvres pour sa venue.

L’Olympique de Marseille ne perd pas le temps pour trouver son nouvel entraineur. Une fois le départ de Roberto De Zerbi officialisé, la direction marseillaise s’est mise en quête de trouver son successeur. Et un nom se dégage en interne : celui d’Habib Beye.

Ce choix de l’OM peut surprendre, car le Franco-sénégalais vient tout juste d’être libéré par le Stade Rennais. Il est dans l’immédiat disponible pour relever le défi olympien. RMC Sport rapporte d’ailleurs que les responsables phocéens ont récemment contacté Habib Beye afin de lui confier les rênes de l’équipe première.

Un intérêt réciproque

Ce rapprochement ne laisse pas l’ancien capitaine des Ciel et Blanc insensible. Habibe Beye n’a jamais fait mystère de ses ambitions. Depuis ses analyses percutantes sur les plateaux de télé, à son passage mitigé en Bretagne, il a toujours désigné l’Olympique de Marseille comme son « club de cœur ».

« Mon rêve ultime serait d’entraîner un jour Marseille », déclarait-il dans un entretien datant de 2018 à Canal+. Son « rêve ultime » est donc sur le point de s’accomplir. Les négociations entre les différentes parties s’intensifient. Habib Beye de retour sur la Canebière, ce n’est plus seulement une rumeur. C’est une évidence que le destin semble valider. C’est une aventure attendue depuis longtemps par le principal concerné.

