OL Mercato : 1 M€ grâce à Benzema, Kang n’en sait rien !

L’OL pourrait toucher un bonus grâce au transfert de Karim Benzema d’Al-Ittihad à Al-Hilal cet hiver. Michele Kang n’attend pourtant rien de cette transaction, dont le montant n’est pas officiel.

L’OL devrait toucher d’un montant estimé à un million d’euros sur le dernier transfert de Karim Benzema (38 ans), selon les informations de Sportune. Cette somme est un bonus lié à la contribution de solidarité mise en place par la FIFA pour indemniser les clubs formateurs.

Le transfert de l’avant-centre formé à Lyon (1997-2004), entre les deux clubs saoudiens, serait estimé à 25 millions d’euros.

Bonus de 1 M€ grâce au tranfert de Benzema ? l’OL éteint la rumeur

Interrogée sur le prétendu bonus, Michele Kang, la nouvelle présidente du club rhodanien, ne valide pas l’information du média spécialisé en Sports et Business. Selon Le Progrès, elle a assuré qu’elle ne sait même pas le montant de la transaction effectuée entre Al-Ittihad et Al-Hilal.

« L’Olympique Lyonnais ne confirme pas l’information, rappelant que « le montant du transfert est inconnu’’ entre les deux clubs saoudiens, et que cette contribution de solidarité peut dépendre de ‘’plusieurs facteurs’’ », a fait savoir la source.

Mercato : Kang et Lyon attendent d’en savoir plus

Néanmoins, la Direction de Lyon a « précisé que ses équipes juridiques attendent d’en savoir plus », d’après le quotidien régional. Pour mémoire, Karim Benzema a été transféré de l’OL au Real Madrid en juillet 2009, contre 35 M€. Il a rejoint Al-Ittihad en Arabie saoudite ensuite en juillet 2023, puis Al-Hilal le 2 février 2026. Il s’y est engagé jusqu’au 30 juin 2027.

