PSG : Deux retours et un forfait confirmés avant Rennes

Les signaux sont au vert pour le PSG avant le choc face au Stade Rennais en Ligue 1. Luis Enrique pourra compter sur presque tous ses guerriers.

PSG : Hakimi de retour, Ruiz espéré, Ndjantou forfait avant Rennes

Le PSG va passer ses nerfs sur le Stade Rennais ce vendredi. C’est un choc de la 22ᵉ journée de Ligue 1. Leader du championnat, le club de la capitale se mobilise pour garder sa première place et, si possible, creuser l’écart sur le Racing Club de Lens, actuel dauphin.

Pour ce rendez-vous en Bretagne, Luis Enrique enregistre un retour de poids : celui d’Achraf Hakimi. Suspendu contre Marseille après son expulsion face à Strasbourg, le latéral marocain est de nouveau disponible. Reste à savoir si le technicien espagnol choisira de l’aligner d’entrée, alors que le joueur ressent une certaine fatigue physique et mentale depuis son retour de la CAN.

Autre bonne nouvelle, Fabian Ruiz se rapproche d’un retour. Touché au genou le 20 janvier dernier face au Sporting en Ligue des champions, le milieu espagnol progresse et pourrait réintégrer le groupe pour le déplacement à Rennes.

En revanche, Quentin Ndjantou ne sera pas de la partie. Initialement annoncé absent pour plusieurs semaines, le jeune milieu parisien va finalement subir une opération à l’ischio-jambier droit. Son indisponibilité devrait se compter en mois, un coup d’arrêt brutal pour le Titi qui commençait à s’installer dans la rotation. Sauf surprise, le Paris Saint-Germain devrait donc se présenter en Bretagne avec un effectif presque au complet.

