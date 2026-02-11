PSG : Désaccord politique autour du Parc, Paris SG réplique !

L’avenir du Parc des Princes oppose les différents candidats aux élections municipales de Paris 2026. Mais la direction du PSG a livré sa position sur ce sujet sensible.

PSG : Le Parc des princes, un enjeu électoral inévitable

Les élections municipales de Paris débuteront du 15 au 22 mars prochain. Et à l’approche des campagnes, les thématiques de sécurité et d’écologie dominent les débats. L’avenir du Parc des Princes s’est aussi immiscé dans les échanges. Car le Paris Saint-Germain, club phare de la ville , risque de quitter l’enceinte.

Le bras de fer persistant avec Anne Hidalgo, la maire sortante, a poussé le PSG à construire son nouveau stade. Deux sites de construction sont à l’étude : Massy et Poissy. Les candidats aux Municipales multiplient ainsi les promesses pour tenter débloquer cette situation. Les stratégies divergent bien sûr selon les bords politiques.

Le média Ici Paris a fait le point sur ces promesses. La candidate de droite, Rachida Dati, propose de céder le stade au PSG. À condition de créer un « village PSG » culturel et sportif au profit des riverains. Emmanuel Grégoire du PS se dit quant à lui prêt à soumettre la vente au vote du Conseil de Paris. Tout en promettant de transformer le quartier en un « espace de vie plus vert ».

La position ferme du Paris Saint-Germain

Pierre-Yves Bournazel de Horizons mise sur une reprise immédiate des négociations. Il affiche une volonté ferme de maintenir le PSG dans son antre historique. Sauf que cette effervescence politique ne perturbe pas la direction du Paris SG.

Le PSG a répliqué en précisant que les études pour son nouveau stade demeurent sa « priorité ». Le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi exige un cadre institutionnel stable et rigoureux, loin des joutes électorales. Il explique que ce projet de stade ne peut dépendre des « options » fluctuantes de la campagne électorale.

