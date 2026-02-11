ASSE : Montanier désigne le nouveau capitaine des Verts

Nouvel entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a désigné le nouveau capitaine des Verts, ce mercredi.

ASSE : Montanier reconduit Larsonneur comme capitaine

Arrivé à la tête du staff technique de l’ASSE, il y a une dizaine de jours, Philippe Montanier a fait eu une causerie avec chacun de ses joueurs. Après avoir fait le tour de l’effectif, il a choisi le nouveau capitaine. Et sans surprise, il a reconduit Gautier Larsonneur jusqu’à la fin de la saison.

« Moi, j’ai plutôt plusieurs capitaines, mais il en faut un officiel sur le terrain qui est donc Gautier Larsonneur », a déclaré le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne, sur Ici Saint-Étienne Loire, ce mercredi. « C’est une personnalité et c’est un des leaders de l’équipe, donc ça me paraissait légitime qu’il le garde », a-t-il justifié ensuite.

Le nouveau coach de Saint-Etienne préfère un joueur de champ, mais…

Toutefois, Philippe Montanier avoue qu’il a été tenté de choisir un autre leader à l’ASSE. Et sa préférence était plutôt un joueur de champ. Explications.

« Oui, j’ai réfléchi à changer de capitaine. Ma réflexion n’était pas d’enlever le brassard à Larsonneur. J’étais gardien de but et je trouve que le capitanat sur le portier, ce n’est pas la meilleure des positions. Parce qu’il est loin de l’arbitre, il n’est pas au cœur des choses. Mais après, je me suis dit, lequel symbolise plus ou lequel est le plus légitime ?« , a-t-il expliqué sur la radio.

ASSE : Trois autres capitaines comme relais !

Bien qu’ayant maintenu Gautier Larsonneur, le technicien de 61 ans précise qu’il dispose d’autres leaders (des vice-capitaines), sur qui il compte s’appuyer dans la gestion et dans la communication avec son groupe. « On a besoin de quatre ou cinq capitaines dans l’équipe, pour que j’aie des relais également », a-t-il lancé.

Au sujet de ses relais, Philippe Montanier souligne qu’ils représentent la diversité du vestiaire. « J’en ai nommé un parmi les joueurs expérimentés, un parmi les jeunes, un parmi les joueurs étrangers… », avait-il indiqué, avant son premier match avec l’AS Saint-Etienne, la semaine dernière.

