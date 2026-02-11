Nouvel entraîneur à l’OM : Un verdict tombe avant Strasbourg

L’OM doit trouver un nouvel entraîneur avant la réception du RC Strasbourg samedi. Mais une décision a été arrêtée en interne. Romain Ferrier et Pancho Abardonado vont entamer cette transition en douceur.

L’Olympique de Marseille va changer d’entraîneur. La déroute face au PSG (5-0) a été fatale à Roberto De Zerbi. Le technicien italien paie cash une série de résultats catastrophiques, dont l’élimination en Ligue des Champions. L’OM est même sorti du podium en championnat et compte a présent trois points de retard sur Lyon (3e). Sa qualification directe en C1 est sérieusement compromise.

Les Phocéens devront vite réagir pour sauver leurs ambitions européennes. Cela passe par une victoire ce samedi face au RC Strasbourg. Cette urgence a même contrait la direction de l’OM a tranché. RMC Sport assure que les clés du camion ont été confiées à Romain Ferrier et Pancho Abardonado. Ce duo connait bien des arcanes du club.

Romain Ferrier et Pancho Abardonado aura la lourde tâche d’insuffler un électrochoc à un effectif qui vient de sombrer. Leur mission est claire : ramener un peu de sérénité à l’OM et s’imposer ce samedi au Vélodrome. Ils assureront l’intérim avant l’arrivée d’un coach expérimenté. Les noms de Habib Beye, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galitier circulent à Marseille.

