Mercato ASSE : KSV prépare un investissement conséquent

La Direction de l’ASSE se prépare pour renforcer son équipe en Ligue 2. Le montant qu’elle a prévu d’investir cet hiver est connu et il est conséquent.

L’ASSE n’est que 3e, avec un mercato à 25 M€ !

Pour renforcer l’ASSE, Kilmer Sports Ventures n’avait pas hésité à investir massivement dans le mercato l’été dernier. Malgré la relégation en Ligue 2, le groupe canadien avait dépensé 25 millions d’euros dans le recrutement de six nouveaux joueurs et la levée des options d’achat de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah.

Avec cet investissement, jamais réalisé par un club de Ligue 2 en pleine crise des Droits TV, l’équipe d’Eirik Horneland devrait écraser la Ligue 2. Mais elle n’est que troisième à la mi-saison, avec 5 points de retard dur le leader l’ES Troyes. De plus, elle est sous la menace du Mans FC qui compte aussi 30 points et du Stade de Reims qui est à seulement un point des Verts.

Ayant concédé 5 défaites et 3 matchs nuls en 17 journées de championnat, l’AS Saint-Etienne a surtout était en difficulté défensivement. Avec 25 buts déjà concédés, elle est la 4e mauvaise défense de la Ligue 2 à l’issue de la phase aller.

KSV prêt à sortir 10 M€ pour renforcer l’AS Saint-Etienne cet hiver

Pour se relancer dans la course pour la remontée en Ligue 1, KSV a décidé de renforcer à nouveau son équipe en janvier. Elle vise en priorité un à deux défenseurs et un milieu de terrain, pour compenser l’absence de Pierre Ekwah. Selon les informations du journaliste Romain Molina, sur son compte YouTube, l’ASSE serait prête à sortir une dizaine de millions d’euros supplémentaires pour le marché hivernal.

