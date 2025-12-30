Mercato ASSE : Larsonneur poussé vers la sortie ? Sa succession engagée

Gautier Larsonneur doit-il s’inquiéter ? À l’ASSE, même les postes les plus stables n’échappent plus à la projection. Derrière la continuité affichée autour du gardien de but, Saint-Etienne prépare déjà l’avenir, avec méthode et lucidité.

Mercato ASSE : Larsonneur à un poste verrouillé… en apparence

Gautier Larsonneur a prolongé, et son statut de numéro un ne souffre aujourd’hui aucune contestation. Régulier, impliqué, souvent décisif dans les moments clés, le portier stéphanois incarne une forme de sécurité rare dans un club en quête de reconstruction durable. À 27 ans, il est dans la force de l’âge, et son leadership rassure un vestiaire encore en transition.

Mais le football moderne n’attend pas que les cycles s’achèvent d’eux-mêmes. À l’ASSE, la cellule de recrutement a intégré cette réalité depuis longtemps. L’arrivée de Brice Maubleu comme doublure expérimentée répondait à un besoin immédiat, mais son contrat arrivant à échéance en juin prochain oblige le club à se projeter. Sans urgence, mais sans naïveté non plus.

Le pari assumé des marchés alternatifs

C’est donc en dehors du Big 5 que les Verts affûtent leur regard. Un terrain moins exposé médiatiquement, mais souvent riche en talents bruts, notamment chez les gardiens. Les données publiées par l’Observatoire du football CIES fin 2025 confirment cette tendance, mettant en lumière plusieurs portiers U20 aux statistiques déjà impressionnantes.

Simon Eriksson, tour de contrôle suédoise d’1,95 m, impressionne par sa maturité en Allsvenskan. Lazar Balević, à peine majeur, impose déjà sa loi en Serbie avec un sang-froid déroutant. Andrew Rick, lui, grandit vite dans le rythme intense de la MLS, tandis que Nazar Domchak s’affirme en Ukraine comme un spécialiste des penalties. Quant à Christian Zawieschitzky, formé à Salzbourg, il coche toutes les cases du gardien moderne, relance propre et discipline tactique en tête.

Anticiper sans brûler les étapes

Pousser Larsonneur vers la sortie ? Le terme serait excessif. À Saint-Étienne, il s’agit davantage de préparer que de remplacer. Dans un marché où la valeur d’un gardien peut exploser en une saison, anticiper reste souvent le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises.

L’ASSE observe, compare, analyse. Et sourit peut-être déjà, en silence, à l’idée d’avoir un coup d’avance. Car dans le football comme ailleurs, les meilleures décisions sont souvent celles que l’on ne remarque pas tout de suite.

