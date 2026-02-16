Mercato FC Nantes : Pluie de départ programmée à Nantes

La direction du FC Nantes pourrait reconstruire l’équipe en cas de relégation. Plusieurs joueurs sont sous pression.

Mercato FC Nantes : Plusieurs cadres sur le départ cet été ?

Le FC Nantes est aux abois en Ligue 1 cette saison. Les Canaris dégringolent au classement après une nouvelle défaite (3-1) sur la pelouse de l’AS Monaco. C’est la cinquième consécutive en Ligue 1. Malgré le changement de coach avec l’arrivée d’Ahmed Kantari en remplacement de Luis Castro, la situation est critique et la menace d’une descente en Ligue 2 se précise.

Selon le journaliste Emmanuel Merceron, un profond remaniement pourrait s’opérer si le maintien échoue. Plusieurs dossiers mercato illustrent déjà les occasions manquées. Le club aurait refusé 30 M€ de Chelsea pour Tylel Tati, avec un prêt envisagé au RC Strasbourg, tandis que Matthis Abline avait suscité des offres de Newcastle United et de Sunderland. Deux dossiers qui pourraient aujourd’hui être regrettés.

À voir

ASSE : Cette recrue envoie déjà un message fort !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita tente un coup de maître en Ligue 1

La cote de certains talents reste toutefois élevée. L’ailier Herba Guirassy attire de nombreux prétendants après des approches du Club Brugge puis des prises de renseignements de la Real Sociedad et de l’Ajax. Au milieu, Johann Lepenant demeure ciblé par le Toulouse FC, qui anticipe notamment la fin du prêt de Pape Bemba Diop.

En cas de relégation, l’hémorragie pourrait s’étendre à des cadres tels que Anthony Lopes, Francis Coquelin, Rémy Cabella, Mostafa Mohamed ou encore Nicolas Cozza.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Tension entre Ahmed Kantari et son vestiaire ?

À voir

Mercato OM : Feu vert pour l’arrivée de Coulibaly ?

FC Nantes : Ahmed Kantari viré ce week-end ? Son successeur connu

Vente FC Nantes : Une grosse annonce tombe