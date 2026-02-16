ASSE : Montanier dévoile le secret pour la montée en Ligue 1

L’ASSE poursuit sa remontée au classement pendant cette seconde partie de la saison. La méthode Montanier porte ses fruits

ASSE : la méthode Montanier fait déjà mouche

En déplacement sur la pelouse de En Avant Guingamp, l’ASSE a signé samedi un succès précieux (2-1), confirmant son renouveau sous l’impulsion de Philippe Montanier. Une victoire qui permet aux Verts de rester au contact du leader Troyes et de relancer pleinement la lutte pour la montée.

Transformés dans l’attitude et l’approche, les Stéphanois enchaînent un deuxième succès consécutif en championnat, une première depuis novembre. Arrivé avec l’étiquette d’ancien coach du Toulouse FC, Montanier impose progressivement sa patte et redonne de l’élan à un groupe en quête de constance dans l’antichambre de l’élite, la Ligue 2.

À l’inverse de l’approche très axée possession de son prédécesseur Eirik Horneland, le technicien stéphanois privilégie l’efficacité. Avec seulement 31 % de possession mais autant de tirs que leur adversaire, les Verts ont fait parler leur solidité et leur réalisme.

Lucide après la rencontre, Montanier a toutefois tempéré l’enthousiasme, soulignant la marge de progression de son équipe, notamment après une seconde période plus délicate, tout en saluant la base défensive retrouvée.

Au classement, Saint-Étienne revient à une longueur de Troyes, tandis que la tête du championnat reste extrêmement serrée. Les Aubois se déplacent d’ailleurs chez SC Bastia pour clôturer la 23ᵉ journée. Un suspense total s’annonce dans la course à la montée, rappelant que seules les deux premières places offrent un billet direct pour la Ligue 1.

