PSG : Grosse inquiétude avant l’AS Monaco

Les voyants sont au rouge pour le PSG avant le choc face à l’AS Monaco en Ligue des Champions. Certains cadres sont forfaits.

PSG : Un milieu décimé avant le choc à Monaco

À la veille de son déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, le PSG aborde ce barrage aller de Ligue des champions de l’UEFA dans un contexte un peu difficile. Prévue au Stade Louis‑II, la rencontre intervient après une dynamique irrégulière, récemment marquée par un revers face à Stade Rennais.

D’après Le Parisien, le staff mené par Luis Enrique a respecté son protocole classique : récupération au centre d’entraînement, journée de repos, puis séance de veille de match sur le terrain monégasque afin d’affiner les derniers réglages.

À voir

Mercato FC Nantes : Pluie de départ programmée à Nantes

Le principal motif d’inquiétude concerne le milieu de terrain. Toujours en phase de réathlétisation après sa blessure au genou gauche, Fabián Ruiz reste trop juste pour réintégrer le collectif, limitant les solutions dans la rotation.

Lire aussi : Mercato PSG : Paris sur un gros coup au Real Madrid

La situation est aggravée par l’absence du jeune Senny Mayulu, touché après une gêne ressentie lors d’un match contre l’Olympique de Marseille. Déjà forfait lors du déplacement à Rennes, il réduit encore la profondeur de banc, tandis que Quentin Ndjantou demeure indisponible pour le reste de la saison. Une nouvelle plus encourageante concerne Ousmane Dembélé. Sorti par précaution après une alerte musculaire mineure, le crack tricolore pourrait tenir sa place, sous réserve d’un dernier test.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Dembélé, le scénario catastrophe se profile

À voir

ASSE : Montanier dévoile le secret pour la montée en Ligue 1

PSG : L’UEFA annonce une bonne nouvelle avant Monaco

Mercato PSG : Un joyau courtisé lâche un gros indice