ASSE : Troyes accroché à Bastia, Saint-Etienne en embuscade

L’ASSE peut viser la première place de la Ligue 2 lors de la prochaine journée. Le leader, l’ESTAC, a été tenu en échec à Bastia (0-0) et n’est plus qu’à deux points des Verts.
L’ESTAC à la portée de l’ASSE, Reims et Red Star
L’ASSE se réjouit d’une bonne nouvelle, à l’issue du dernier match de la 23e journée de Ligue 2. L’ES Troyes AC a été accroché par le SC Bastia, lundi, en Corse. Le leader prend donc un seul point et n’a plus que 2 points d’avance sur le Stade de Reims (2e), l’AS Saint-Etienne (3e) et le Red Star (4e).
En effet, les Troyens sont sur une série négative de trois défaites et un nul en championnat, soit un seul point glané sur 12 points possibles. Leur avance de 7 points sur les Stéphanois a ainsi fondu au fil des quatre dernières journées.
La 24e journée s’annonce donc palpitante pour les cinq équipes du Top 5 actuel de la Ligue 2. Outre Reims, l’ASSE et le Red Star, qui comptent 40 points chacun, l’ESTAC (42 points) reste également à la portée du Mans FC (5e avec 39 points).
Le programme du Top 5, lors de la 24e journée de Ligue 2 :
Vendredi 20 mars
Annecy – Red Star
Samedi 21 mars
Reims – Amiens SC
ES Troyes – Pau FC
ASSE – Laval
Lundi 23 mars
Mans FC – EA Guingamp
