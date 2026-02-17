Annonce officielle à l’OM : Medhi Benatia est enfin fixé

C’est un rebondissement XXL qui vient de se produire à l’OM. Medhi Benatia, qui avait récemment annoncé sa démission, est officiellement maintenu à son poste. L’officialisation vient de tomber.

Mercato : Medhi Benatia reste à l’OM jusqu’à la fin de saison

Comme Footsur7 vous l’indiquait, l’Olympique de Marseille ne se séparera pas aussi facilement de son directeur de football. Medhi Benatia avait certes déposé sa démission le dimanche dernier en raison du climat tendu à l’OM. Sauf que sa direction ne l’entendait pas de cette oreille.

Le propriétaire lui-même, Frank McCourt, a personnellement sollicité Medhi Benatia pour qu’il poursuive sa mission. Une requête que le dirigeant marocain a acceptée. Le communiqué le confirme, Benatia reste en poste « jusqu’au mois de juin prochain ». Il « pilotera désormais l’ensemble des activités sportives ».

À voir

Mercato Stade Rennais : Deux gros départs annoncés à Rennes

Lire aussi : Coup de folie à l’OM : Benatia finalement maintenu ?

L’Américain a tenu à marquer son autorité face à cette crise qui secoue l’OM. Il a pris ses responsabilités pour garantir les objectifs du club : une qualification en Ligue des champions et un parcours solide en Coupe de France. Sous la supervision directe de Medhi Benatia, l’annonce d’un nouvel entraîneur est désormais imminente. L’heureux élu pourrait être Habib Beye.

Pablo Longoria en retrait à l’Olympique de Marseille

Cette annonce aura sans doute des répercussions sur l’avenir de Pablo Longoria. Le président de l’OM voit désormais ses fonctions évoluer vers « des responsabilités institutionnelles » et représentatives auprès des instances françaises et européennes.

Notons que ces changements à l’OM interviennent dans un climat délétère. Dans la nuit de lundi à mardi, le centre d’entraînement de la Commanderie a même été la cible de nombreux tags hostiles. Des « Longoria démission », « Pablo out » ont été postés, témoignant de la défiance de certains supporters. L’OM entame en tout cas une transition fragile en son sein.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Après De Zerbi et Benatia, la tête de Longoria réclamée

À voir

OL : Une recrue se réjouit de son intégration rapide à Lyon

INFO Choc : Accord imminent, Greenwood quitte déjà l’OM ?

Mercato OM : Bonne nouvelle pour l’arrivée de Habib Beye !