OL : Une recrue se réjouit de son intégration rapide à Lyon

Recrue hivernale de l’OL, Noham Kamara se sent déjà comme chez lui à Lyon. Il l’a confié dès sa première apparition avec les Gones.

OL : Noham Kamara apprécie sa première avec les Gones

Noham Kamara fait partie des quatre recrues de l’OL, cet hiver. Son arrivée a été officialisé le dernier jour du mercato, comme Roman Yaremchuk (30 ans). Les deux nouveaux joueurs ont disputé leurs premières minutes avec les Gones, dimanche, contre l’OGC Nice. Ils sont entrés en jeu dans les derniers instants du match remporté par Lyon (2-0).

Arrivé du PSG, son club formateur, le défenseur franco-sénégalais a confié ses premières impressions sur son intégration dans sa nouvelle équipe. Il assure que son adaptation à l’Olympique Lyonnais a été immédiate. « Pour mon entrée, c’était magique : un stade plein, devant nos supporters, on ne peut pas rêver mieux », a-t-il déclaré au micro d’OL Play.

Olympique Lyonnais : Kamara, nouveau protégé de Niakhaté

À Lyon, Noham Kamara (19 ans) a trouvé un aîné pour guider ses premiers pas. Il s’agit de son compatriote et nouveau partenaire en défense centrale. « Moussa Niakhaté, c’est comme mon grand frère ». a-t-il lâché, avant de se projeter sur la suite de la saison.

« On a dit que le brassard pour les nouveaux, c’était un rituel. On travaille pour ça tous les jours. Maintenant, on va travailler deux fois plus durement pour les grosses affiches qui arrivent très vite, et on sera prêts », a déclaré l’international U20 Français.

Pour rappel, Noham Kamara est prêté à Lyon, mais avec une option d’achat d’un montant de 4 M€, assorti d’un maximum de 2 M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20 % sur une éventuelle plus-value future.

