Coup de folie à l’OM : Benatia finalement maintenu ?

Nouveau rebondissement à l’OM ! Malgré l’annonce de sa démission, Medhi Benatia pourrait finalement rester. Une annonce de Frank McCourt est attendue dans les prochaines heures.

Mercato OM : Frank McCourt refuse de laisser partir Medhi Benatia

L’atmosphère est tendue à l’Olympique de Marseille. Medhi Benatia, accablé par les récentes contre-performances de l’équipe, a préféré se retirer. Il a annoncé sa démission du poste de directeur de football de l’OM le dimanche dernier.

Cette annonce intervient dans un climat délétère suite au départ de Roberto De Zerbi. Medhi Benatia laisse derrière lui un secteur sportif orphelin de ses têtes pensantes en pleine saison. Pourtant, la direction de l’OM se mure jusqu’ici dans un silence étonnant. Aucune officialisation n’a été publiée.

Le président Pablo Longoria reste totalement mystérieux sur cette affaire. Cette absence de communication laisse place à de nombreuses spéculations sur l’avenir réel de Medhi Benatia au sein de l’organigramme marseillais. L’idée de le maintenir à l’OM semble toujours possible. C’est du moins la révélation faite par Daniel Riolo.

Pablo Longoria poussé vers la sortie

Le chroniqueur sur RMC Sport explique que Frank McCourt, attendu dans les prochaines heures à Marseille, refuserait catégoriquement de voir le Marocain s’en aller. Le milliardaire américain le considérait comme le pilier de son projet. Frank McCourt pourrait donc tenter le tout pour le tout afin de convaincre Medhi Benatia de rester en poste.

Si ce scénario venait à se confirmer, cela aurait des répercussions sur l’avenir de Pablo Longoria. Le président de l’OM est aussi fragilisé par l’instabilité chronique du club. Un arbitrage en faveur de Medhi Benatia devrait ainsi précipiter son départ. Une annonce de Frank McCourt est même attendue pour clarifier cette situation inédite.

