Ça chauffe à l’OM : Le nouvel entraîneur annoncé ce mardi ?

L’OM va certainement vivre l’une des journées les plus décisives de son histoire. Le remplaçant de Roberto De Zerbi devrait être dévoilé ce mardi, suite au retour de Medhi Benatia.

Mercato OM : Le dénouement est proche pour Habib Beye

Le navire OM tangue dangereusement. Après le retrait de Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille. Le dirigeant marocain avait justifié sa démission suite aux « récentes déconvenues » et l’atmosphère devenue irrespirable au sein du club.

Son départ avait immédiatement jeté un coup de froid sur le dossier Habib Beye. Car Medhi Benatia demeure le principal architecte de sa future venue à l’OM. Tandis que Pablo Longoria explore d’autres profils. Ce désaccord profond a même mis en exergue des dissensions au sommet de l’organigramme olympien. Mais un revirement spectaculaire vient de se produire.

Annonce officielle à l’OM : Medhi Benatia est enfin fixé

Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a privilégié le maintien de Medhi Benatia. Tandis que le président espagnol a été déclassé. « McCourt a demandé à Medhi Benatia de conserver ses fonctions jusqu’à la fin de la saison », précise le communiqué. Ce choix entraînera mécaniquement la nomination immédiate de Habib Beye au poste d’entraîneur.

Un calendrier dicté par la LFP

« La nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée ». Si la direction de l’OM n’a cité aucun nom, tout porte à croire que son choix se porte sur Habib Beye. Cette nomination reste toujours suspendue à une complexe bataille juridique. Le Sénégalais conteste les conditions de son licenciement à Rennes et réclame 18 mois d’indemnités. Les deux parties attendent donc le verdict de la LFP prévu ce mardi.

Si l’issue est favorable, le chemin vers un retour de Habib Beye à l’OM sera totalement dégagé. Cette décision administrative, couplée au retour fracassant de Medhi Benatia, annonce de grands changements à Marseille.

