Mercato Stade Rennais : Deux gros départs annoncés à Rennes

Le Stade Rennais s’engage dans une phase de restructuration profonde à l’approche de la fin de saison. Deux gros départs seraient déjà actés à Rennes.

Ça chauffe à Rennes ces derniers jours. Selon les informations de Le Parisien et Ouest-France, le Stade Rennais pourrait montrer la porte à deux cadres de son organigramme sportif et administratif.

Avec l’arrivée attendue de Franck Haise cette semaine, accompagné de ses adjoints Johann Ramaré et Lilian Nalis, le club breton s’apprête à remodeler en profondeur son staff. En parallèle, la situation d’Habib Beye et de ses collaborateurs Olivier Saragaglia, Sébastien Bichard et Yann Cavezza reste en suspens dans le cadre d’une procédure interne.

Un départ supplémentaire se profile : celui d’Olivier Sorin. En poste comme entraîneur des gardiens depuis 2016, l’ancien portier paierait l’évolution récente de l’encadrement technique, marquée notamment par l’arrivée d’Hervé Sekli l’an dernier, en même temps que Brice Samba, en provenance du RC Lens. La prise de fonction imminente de Haise aurait ainsi convaincu la direction de mettre fin à la collaboration.

Le mouvement ne concerne pas uniquement le secteur sportif. D’après Ouest-France, Benoît Muller, actuel directeur général adjoint et directeur financier, quittera lui aussi le club à l’issue de la saison. Arrivé en 2018 depuis le Paris Saint‑Germain, il devrait rejoindre le FC Lorient pour y occuper le poste de directeur général, alors que le club morbihannais est désormais entièrement contrôlé par le groupe Black Knight Football Club.

