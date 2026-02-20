OL : Deux renforts majeurs à Lyon pour le sprint final

À l’approche d’un déplacement brûlant en Alsace, l’OL retrouve des couleurs. Deux cadres ont réintégré le groupe et offrent à Paulo Fonseca des solutions précieuses au moment où chaque point pèse lourd dans la balance européenne.

OL : Le retour du patron du couloir gauche, Tagliafico

Il manquait un repère, une voix, un pied gauche sûr. Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais : Nicolás Tagliafico a repris l’entraînement collectif. Écarté des terrains depuis sa blessure à la cheville contractée en Ligue Europa, l’Argentin retrouve le rythme au meilleur moment. Son absence s’était fait sentir, tant par son impact défensif que par son leadership discret mais constant.

Lire aussi : Incertitude sur le retour de 3 Lyonnais à Strasbourg

À voir

ASSE : Grosse inquiétude à Saint-Étienne avant Laval

Vice-capitaine respecté, champion du monde expérimenté, Tagliafico n’est pas seulement un latéral : il est un régulateur. Dans un sprint final où la maîtrise émotionnelle compte autant que la qualité technique, son retour ressemble à une bouffée d’oxygène pour un vestiaire encore en quête de constance.

Kluivert, l’atout vitesse relancé

Autre éclaircie : Ruben Kluivert a lui aussi retrouvé le groupe. Freiné par un souci musculaire ces dernières semaines, le défenseur néerlandais apporte densité et fraîcheur à une arrière-garde parfois bousculée. Son profil athlétique et sa relance propre offrent à Fonseca des options supplémentaires dans la rotation.

Lire aussi : Fonseca prend une décision cash pour Endrick !

À la veille d’un choc à Strasbourg en Ligue 1, ces retours tombent à pic pour Paulo Fonseca. L’Olympique Lyonnais n’a plus le luxe d’attendre. Chaque séance compte, chaque détail pèse. Avec Tagliafico et Kluivert de nouveau opérationnels, Lyon avance armé et avec un soupçon d’optimisme retrouvé.

Lire aussi sur Lyon :

Indice UEFA, superbe remontée de l’Olympique Lyonnais

À voir

Mercato PSG : Nouvelles offres XXL pour un buteur du Paris SG

Mercato : Un attaquant de Lyon dans les plans du Barça

Ligue 1, Ligue Europa et CdF, le grand rêve de Fonseca