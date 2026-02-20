ASSE : Grosse inquiétude à Saint-Étienne avant Laval

Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour l’ASSE avant le choc face au Stade Lavallois. Certains cadres sont forfaits.

ASSE : Pluie de forfaits avant Stade Lavallois

L’ASSE attend de pied ferme le Stade Lavallois ce samedi. C’est un choc pour la 24e journée de Ligue 2. L’enjeu est de taille pour les Verts. C’est le moment favorable pour prendre la tête du championnat. Le rang est très serré. Le Stade de Reims, Saint-Étienne et le Red Star FC comptent chacun 40 unités et mettent la pression au leadeur ESTAC Troyes (42). La lutte pour la montée reste donc totalement ouverte.

Relancés par l’arrivée de Philippe Montanier, successeur d’Eirik Horneland, les Verts restent sur deux succès convaincants face à Montpellier HSC puis En Avant Guingamp. Bonne nouvelle pour le technicien stéphanois : le retour de Florian Tardieu, absent lors des deux dernières rencontres.

Malgré ce renfort, l’effectif reste fortement amoindri. Selon Le Progrès, Nadir El Jamali et Djylian N’Guessan sont déjà forfaits. L’incertitude demeure pour Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber et Chico Lamba, qui ont repris la course mais restent très incertains pour la rencontre à Stade Geoffroy‑Guichard. De son côté, João Ferreira n’est toujours pas opérationnel malgré une condition physique satisfaisante.

Malgré ces contraintes, Saint-Étienne visera une troisième victoire consécutive, performance que le club n’a plus réalisée depuis septembre. Une série qui permettrait aux Verts de confirmer leur renouveau et de s’installer dans la course à la montée.

