OM : Il quitte Marseille et lâche ses vérités cash

Prêté à l’OM puis reparti presque en catimini, Matt O’Riley n’aura laissé qu’une empreinte furtive à Marseille. Mais au moment de tourner la page, le Danois a choisi la franchise plutôt que l’amertume.

Un passage éclair de O’Riley à l’OM, mais pas sans traces

Arrivé l’été dernier dans une atmosphère bouillonnante, l’OM espérait avoir trouvé en Matt O’Riley un métronome capable d’ordonner son entrejeu. En 25 apparitions, le milieu danois a alterné le très juste et le discret, signant tout de même un but et six passes décisives. Pas négligeable dans un contexte marseillais où chaque contrôle est scruté, chaque passe jugée.

Mais à Marseille, le temps file plus vite qu’ailleurs. Sous la pression permanente du Vélodrome, le joueur prêté par Brighton & Hove Albion n’aura pas survécu au grand ménage hivernal. Un départ sec, presque clinique, dans une saison où la stabilité ressemble à un mirage.

« Une expérience unique » sous haute pression

De retour en Angleterre, O’Riley n’a pourtant pas dégainé les flèches. Bien au contraire. « C’était vraiment une expérience unique. Je suis très heureux de l’avoir vécue », a-t-il confié à BBC Radio Sussex. Pas de rancœur, mais un constat lucide sur l’exigence marseillaise. Le Danois insiste sur l’impact psychologique de ces six mois dans la cité phocéenne.

« Cela m’a fait beaucoup de bien mentalement d’apprendre à jouer sous une telle pression, qui est incessante là-bas », a confié le joueur de 25 ans. À l’Olympique de Marseille, la pression n’est pas un concept : c’est un climat. O’Riley dit en ressortir « plus mature et plus stable », preuve que l’expérience, même brève, laisse des cicatrices utiles.

Retour à Brighton : entre soulagement et ambition

À son retour chez les Seagulls, le milieu de 25 ans a retrouvé un vestiaire familier. « C’est très agréable de voir autant de visages amicaux. J’ai eu l’impression de rentrer à la maison », a-t-il glissé. Une phrase qui sonne comme un apaisement après la tempête méditerranéenne.

Mais O’Riley ne revient pas en victime. « Je veux apporter une énergie positive à l’équipe et je pense pouvoir y parvenir après avoir passé six mois au soleil. » Le soleil marseillais l’aura forgé. À défaut d’avoir conquis le club marseillais, il aura gagné en épaisseur. Et dans le football moderne, c’est parfois la plus belle des victoires.

