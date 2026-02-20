ASSE : L’avertissement clair de Montanier avant Laval !

Pour Philippe Montanier et l’ASSE, l’heure n’est plus aux promesses mais aux preuves. Avant la réception de Laval, l’entraîneur stéphanois a haussé le ton, sans fracas, mais avec la fermeté d’un technicien qui sait où il veut mener Saint-Etienne.

ASSE : Laval, le piège à éviter absolument selon Montanier

Troisièmes de Ligue 2, les Verts avancent avec ambition mais sans perdre la boussole. Philippe Montanier n’élude pas l’objectif : « Nous avons un objectif clair à long terme. Comme beaucoup d’équipes, nous voulons être dans les deux premiers le 9 mai prochain. » Le message est clair : la montée est en ligne de mire. Mais l’entraîneur stéphanois refuse de s’enflammer.

« Être dans le top 2 fin février ou mi-mars n’est pas forcément révélateur. Il est difficile de prédire le classement final. » Une manière élégante de rappeler que les points de février ne pèsent pas plus lourd que ceux du printemps, et que la régularité vaut mieux que l’euphorie. Face au Stade Lavallois, engagé dans la lutte pour le maintien, l’ASSE devra conjuguer maîtrise et sang-froid. Montanier insiste. « L’équipe ne doit pas se prendre la tête avec cela », lance-t-il.

Avant de poursuivre : « Nous sommes concentrés sur le match contre Laval et nous ferons les comptes ensuite. » En clair : pas de calcul, pas de projection, juste du concret. Dans un Forez qui attend une troisième victoire de rang, le moindre relâchement serait coupable. Une victoire rapprocherait Saint-Étienne du sommet et consoliderait la dynamique. Un faux pas, en revanche, ranimerait les doutes.

