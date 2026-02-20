Mercato PSG : Haaland au Paris SG ? La grande annonce

Le simple fait d’associer le nom d’Erling Haaland au PSG suffit à électriser le mercato. Pourtant, derrière les fantasmes, une réalité contractuelle et tactique vient refroidir les ardeurs.

Mercato PSG : Haaland, une rumeur qui traverse l’Europe

Lié à Manchester City jusqu’en juin 2034, Erling Braut Haaland a blindé son avenir en janvier 2025. Un engagement longue durée qui, sur le papier, éloigne toute hypothèse de départ immédiat. Mais le mercato n’est jamais une science exacte, surtout lorsqu’il s’agit d’un buteur capable d’empiler les records comme d’autres collectionnent les maillots.

Courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone ces dernières saisons, le Norvégien n’a jamais quitté les radars du Paris Saint-Germain. Selon le journaliste anglais Graeme Bailey, Paris aurait discrètement pris la température, demandant à être informé de toute évolution du dossier. Une veille stratégique plus qu’une offensive déclarée.

Une compatibilité tactique en question

Mais l’idée fait débat. Sur The Transfers Podcast, Duncan Castles a lâché une phrase lourde de sens : « Si vous essayez de mettre Haaland au PSG, vous allez endommager le système ». Une déclaration qui vise directement l’équilibre mis en place par Luis Enrique. Castles insiste : « Dembélé s’est reconverti en l’attaquant le plus travailleur et le plus technique du football mondial », avant d’ajouter :

« Il n’y en a pas beaucoup qui jouent de cette manière. Si vous regardez les grands attaquants comme Haaland, il ne contribue pas de cette manière. » En clair, Paris a troqué les strass pour le pressing collectif. Introduire un pur finisseur dans ce mécanisme huilé poserait question. Le PSG rêve-t-il d’un coup galactique ou protège-t-il simplement ses options ? Pour l’instant, Haaland reste à Manchester.

