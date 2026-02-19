Coup de massue à l’OM : Une sanction tombe avant Brest !

À la veille du choc contre Brest, l’OM a appris une mauvaise nouvelle. Les Phocéens ont écopé d’une lourde sanction de la part de l’UEFA.

Le nouvel entraîneur de l’OM, Habib Beye, le sait très bien. Il ne faudra pas se rater ce vendredi soir face au Stade Brestois. Une défaite en Bretagne pourrait reléguer le club à huit points du podium. Cela compromettrait gravement sa qualification directe en Ligue des Champions.

L’objectif pour l’OM est donc de prendre les trois points à Brest. Habib Beye est déjà au travail pour insuffler une dynamique positive. Mais une décision administrative secoue l’Olympique de Marseille ces dernières heures. L’UEFA a officiellement sanctionné le club phocéen en raison des incidents survenus à Bruges le 28 janvier dernier.

Une amende de 25 000 euros est également infligée à Marseille

Ce déplacement en Belgique s’était transformé en véritable cauchemar pour l’OM. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont été battus (3-0), synonyme d’élimination brutale en C1. Ce revers face à Bruges a aussi été entaché par l’utilisation massive de fumigènes en tribunes. L’instance a donc choisi de réactiver une sanction avec sursis datant de février 2024.

L’Olympique de Marseille sera privé de ses supporters pour son prochain match européen à l’extérieur. À cette interdiction s’ajoute une amende de 25 000 euros. Cette sanction est assortie d’une suspension d’un match avec sursis, « soumise à une période probatoire de deux ans ». Ce verdict rappelle que les débordements des fans ont un prix parfois très élevé.

