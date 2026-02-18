PSG : La menace resurgit pour Désiré Doué après Monaco !

Désiré Doué a brillé ce mardi soir en Ligue des champions en signant un doublé lors du choco Monaco-PSG (2-3). Une telle prestation a ravivé l’intérêt d’un redoutable prétendant.

Mercato PSG : Le Real Madrid s’attaque au dossier Désiré Doué

Il était pointé du doigt ces dernières semaines pour son manque de régularité et d’altruisme. Mais Désiré Doué a rapidement fait taire les critiques. Le jeune attaquant a littéralement porté le PSG vers une victoire ce mardi soir contre l’AS Monaco. Il est entré en jeu suite à la blessure d’Ousmane Ousmane et a changé la donne.

Son équipe était menée 2-0 à la vingtième minute du match. Désiré Doué a signé un doublé, permettant à son équipe de renverser l’issue du match (3-2). L’ancien Rennais porte désormais son bilan à 8 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Ce regain de forme a immédiatement réveillé les convoitises à son égard.

Le média espagnol El Nacional assure que le Real Madrid surveille de très près le profil de Désiré Doué. La direction madrilène le considère comme une cible stratégique pour renforcer son effectif sur le long terme. Les Merengues seraient même disposés à proposer jusqu’à 100 millions d’euros pour l’avoir. Le prochain mercato d’été sera chaud à Paris.

