PSG Mercato : Le remplaçant de Marquinhos arrive pour 50M€

Alors que Marquinhos se dirige de plus en plus vers la sortie, le PSG cherche à mettre la main sur un nouveau défenseur central prometteur pour garantir l’avenir. Et Luis Campos serait un excellent coup du côté du Portugal.

PSG Mercato : Luis Campos à la lutte pour un roc du Sporting

Soucieux d’attirer un défenseur central cet hiver, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Ousmane Diomandé, le roc du Sporting Portugal. À 22 ans, l’international ivoirien s’impose comme une référence en Liga Portugal, et son profil plaît énormément à l’entraîneur parisien, Luis Enrique. Puissant (1,90 m), droitier, rapide sur les premiers mètres, Diomandé coche toutes les cases du central moderne.

Après trois années sous le maillot des Lions, le natif d’Abidjan cumule déjà une expérience européenne solide et un statut d’international avec la Côte d’Ivoire, autant d’arguments qui font de lui un pari à court et long terme pour le Paris Saint-Germain.

Son gabarit et sa lecture des trajectoires collent à la philosophie de Luis Enrique, qui veut défendre loin de son but sans perdre en sécurité sur les ballons aériens. Convaincu par le profil d’Ousmane Diomandé, le PSG serait passé à l’action pour le recruter durant ce mercato de janvier.

Ousmane Diomandé, le gros coup hivernal de Paris ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Ousmane Diomandé pourrait quitter les rangs du Sporting Portugal d’ici le 31 janvier. Même si le club portugais ne souhaite pas se séparer de son numéro 26 maintenant. En pleine course au titre, le Sporting compte bien garder le compatriote de Didier Drogba au moins jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Et avec une clause libératoire fixée à 80 millions d’euros, l’affaire serait encore loin d’être pliée. Pour autant, Luis Campos serait prêt à tenter un pari dès cet hiver. En effet, selon les informations de Fichajes, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain aurait lancé une première offensive autour de 50 millions d’euros pour Ousmane Diomandé. Reste à voir si Luis Campos parviendra à faire craquer la formation lisboète dans ce dossier.

