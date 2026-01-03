PSG : Une terrible nouvelle tombe pour Luis Enrique !

Le technicien du PSG, Luis Enrique sera privé de Matvey Safonov pendant plusieurs semaines. La mauvaise nouvelle est confirmée pour le gardien de but russe.

PSG : Coup dur confirmé pour Matvey Safonov

La mauvaise nouvelle se précise pour Matvey Safonov au PSG. Éloigné des terrains depuis la finale de la Coupe Intercontinentale FIFA, le gardien parisien doit vivre encore le calvaire pendant quelques semaines. Il ne sera pas de retour si tôt. Le Russe a été le héros du succès du Paris SG lors de ce choc.

Alors qu’il montait en puissance et commençait à s’imposer dans la hiérarchie, le portier russe a contracté une grave blessure. Safonov s’est fracturé la main lors de la séance de tirs au but de la finale. Il devait être forfait pendant trois ou quatre semaines. Mais la situation serait plus grave que prévu.

Selon L’Équipe, le gardien de 26 ans devra manquer au moins 6 semaines de compétition. Safonov est d’ores et déjà forfait pour tous les matches du mois de janvier. On va espérer son retour au début du mois de février. En attendant, l’ancien dernier rempart de Krasnodar a repris l’entraînement de manière aménagée, avec une protection à la main gauche.

