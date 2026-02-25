ASSE : Maubleu lâche un message fort pour Larsonneur

A l’issue du match disputé avec la Réserve de l’ASSE, contre celle de Monaco, Brice Maubleu a envoyé un message à Gautier Larsonneur, le portier numéro 1 des Verts.

ASSE : Brice Maubleu décisif avec la Réserve

Gardien de but numéro 2 de l’ASSE, Brice Maubleu a joué seulement deux matchs en coupe de France cette saison. Il avait affronté deux clubs amateurs : l’AS Quetigny (3-1) et Ecotay Moingt (11-1), aux 3e et 4e tour des éliminatoires. Face à l’OGC Nice, en 32e de finale, Eirik Horneland, l’entraîneur d’alors, avait relégué le portier de 36 ans sur le banc au profit de Gautier Larsonneur. Les Stéphanois avaient été éliminés à Nice (2-1).

N’ayant pas encore fait d’apparition en Ligue 2 cette saison, Brice Maubleu a joué avec l’équipe Réserve de Saint-Etienne en Challenge Espoirs, ce mercredi, contre l’AS Monaco. Grâce à un tir au but arrêté, il a donné la victoire aux Verts (0-0, 5-4 après les TAB).

Maubleu « se tient prêt » pour suppléer Larsonneur

À l’issue de la rencontre, il a déclaré se tenir prêt pour prendre la place de Gautier Larsonneur, si Philippe Montanier le sollicite. « Plutôt que d’aller faire une séance tactique avec l’équipe professionnelle, le coach m’a demandé si je pouvais aller jouer. Forcément, ça fait du bien et ça aide à se tenir prêt, au cas où il y a un problème plus haut », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Evect.

Brice Maubleu : « On a toujours envie de jouer, malgré le statut de doublure »

Brice Maubleu a, en tout cas, pris du plaisir à se jauger en compétition. Et il ne cache pas son impatience de jouer en championnat. « Il y a surtout le plaisir de faire des matchs. C’est sûr que jouer des matchs, c’est l’aboutissement. Les entraînements, c’est bien, mais on a toujours envie de jouer, malgré l’âge et le statut de doublure », a-t-il glissé.

