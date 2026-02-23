OM : Habib Beye écarte une recrue, la véritable raison sort

Pour son premier match sur le banc de l’OM, Habib Beye a décidé de se séparer de la recrue Tochukwu Nnadi. Cette mise à l’écart intrigue. Mais la vérité derrière ce choix semble plus pragmatique.

OM : Voici pourquoi Tochukwu Nnadi reste dans l’ombre d’Habib Beye

Tochukwu Nnadi est arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille. Et il n’a toujours pas disputé ses premières minutes sous le maillot phocéen. L’arrivée de Habib Beye en remplacement de Roberto De Zerbi n’a pas changé sa situation. Le nouvel entraîneur de l’OM l’a même écarté de son groupe pour son premier test à Brest (défaite 2-0).

Cette absence répétée de Tochukwu Nnadi alimente les discussions. Surtout que le principal concerné a posté récemment une image très énigmatique sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour provoquer une vaste polémique à Marseille. Pourtant, cette mise à l’écart est loin d’une sanction disciplinaire. Elle est tout simplement une décision de gestion rigoureuse assumée par Habib Beye et son staff, comme l’indique La Minute OM.

L’environnement marseillais est actuellement sous haute tension. Lancer un jeune joueur dans cette période, où les résultats vacillent, pourrait être préjudiciable. Habib Beye privilégie donc une approche protectrice. Il refuse pour le moment de « sacrifier » l’avenir de ce milieu de terrain sur l’autel de l’urgence. Même si Tochukwu Nnadi aura bientôt l’occasion de s’exprimer sur les pelouses de Ligue 1.

